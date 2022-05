Veja os sintomas do norovírus, que está se espalhando na Bahia

Salvador, capital da Bahia, registrou uma onda de casos de norovírus nas últimas semanas. O patógeno altamente contagioso teve pelo menos 15 diagnósticos positivos desde a última semana de abril.

O sequenciamento genético foi realizado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), segundo a instituição, a transmissão ocorre ao ingerir alimentos preparados e contaminados pelas mãos de alguém infectado, ou levando à boca mão contaminada. Além disso, o contato com a saliva de alguém infectado também pode transmitir a doença.

“O norovírus é um vírus altamente infeccioso. Passa de pessoa para pessoa pelo contato físico, pelas mãos, alimentos contaminados, água contaminada, o vômito dentro de uma casa de uma pessoa doente”, explica Gúbio Soares, virologista da UFBA, para a Agência Brasil.

Principais sintomas do norovírus

Os sintomas da doença aparecem em cerca de 48 horas após a infecção e duram aproximadamente três dias. Os principais são: diarreia, febre alta, dor no estômago e dor no corpo. “A pessoa doente vai liberar uma quantidade grande de vírus. Como ele é altamente infeccioso, vai infectar as pessoas em volta, isso vai se multiplicando e pode gerar um surto grande em Salvador, como foi no passado”, completa Gúbio.

Em caso de sintomas, é importante procurar ajuda médica. “Todo mundo já ouviu falar que quando chega o período de inverno, gripam mais, ficam mais doentes, então isso é natural que aconteça nesse período. Nós não estamos vivendo um surto de norovírus, as pessoas não precisam ficar com essa preocupação. Claro, vamos ter quadros gripais, há uma procura maior de atendimento”, finaliza o especialista.