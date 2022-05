Veja uma lista de alimentos que deixam a pele mais bonita e radiante

A alimentação correta é um fator importante para quem busca ter uma pele saudável e bonita. Alguns alimentos têm nutrientes necessários para a firmeza e elasticidade da derme e, quando somados a uma rotina de autocuidado, uso de protetor solar e ingestão de água mineral, trazem resultados rápidos e duradouros.

Segundo a nutróloga Marcella Garcez, ter um prato colorido é uma boa aposta para começar os cuidados com a pele e com a saúde. “Estudos recentes ressaltam que condições crônicas de pele podem se beneficiar de mudanças na dieta. Mesmo com pele relativamente limpa, uma dieta rica em gordura, alimentos processados, açúcar e álcool podem causar inflamação, inchaço e desidratação, acelerando o envelhecimento”, diz.

Veja opções de alimentos:

Semente de linhaça;

Kiwi;

Abacate;

Couve;

Espinafre;

Iogurte;

Contudo, vale ficar de olho nos excessos ou até na obsessão por determinado alimento, viu? Afinal, embora essas opções possam contribuir com a saúde da pele, outros hábitos devem estar associados à alimentação, como uma boa rotina de skincare. Mantenha o equilíbrio e garanta resultados ainda melhores!

Pele brilhante é sinônimo de água:

Além da variedade no cardápio, Marcella reforça que a ingestão de água mineral também é essencial para o organismo. “As recomendações da quantidade a ser ingerida diariamente variam de acordo com o sexo, idade, peso corporal, atividade física, condições de saúde e ambientais. Mas, de forma geral, a Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta o consumo para adultos saudáveis de, ao menos, dois litros por dia“, clarifica.

Fonte: Marcella Garcez, médica nutróloga, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).