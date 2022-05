Vereador Gilberto Diniz anuncia desligamento da base do prefeito Mazinho Serafim: “Doa a quem doer”

O vereador Gilberto Diniz (MDB), anunciou oficialmente na noite desta terça-feira (3), seu desligamento da base de apoio ao prefeito Mazinho Serafim na Câmara Municipal de Sena Madureira. Ele foi eleito em 2020 do lado de Serafim, porém, atualmente seus interesses se chocam frontalmente já que Diniz é pré-candidato a deputado estadual e Mazinho já.anunciou publicamente que apoiará Gilberto Lira, vice-prefeito da cidade.

No discurso na tribuna, Gilberto Diniz foi enfático: “Não aceito imposição de ninguém. Sou pré-candidato, doa a quem doer. A partir de hoje estou me desligando da base do prefeito”, frisou.

Diante dessa decisão, o mesmo deverá perder todas as suas indicações na estrutura da Prefeitura. “As pessoas que eu indiquei todas votaram no prefeito, mas infelizmente a política tem dessas coisas”, disse ele.

Com a saída de Gilberto Diniz da base, o prefeito ainda conta com sete vereadores ao seu lado na Câmara, o que ainda é maioria.