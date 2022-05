Viatura da PM se envolve em acidente e colide com palheiras e poste em Rio Branco

Uma viatura da Polícia Militar derrubou duas palheiras, um poste de luz e deixou a Avenida Amadeo Barbosa parcialmente interditada na tarde desta quarta-feira (4), em Rio Branco.

Segundo a PM, a guarnição trafegava no sentido Amapá-Areal para dar apoio a outros policiais em uma ocorrência, quando o PM que conduzia a viatura de placa QLY-0G46 perdeu o controle do veículo ao passar em alta velocidade por um quebra-molas.

Ao perder o controle, a viatura colidiu com duas palheiras e um poste de iluminação. A avenida teve de ser interditada devido o acidente. Os PMs que estavam no veículo sofreram apenas escoriações e não precisaram receber atendimento médico.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A viatura envolvida no acidente foi removida por um guincho e a avenida foi liberada.