Videira Church realiza o Dia “V” para a comunidade com atendimentos de diversas áreas

No dia 28 de maio, das 8h às 12h, a Videira Church por meio da Videira Social, realiza o Dia “V” para a comunidade no Bairro Mocinha Magalhães. Pela primeira vez com parceiros públicos e privados, a ação oferece diversos serviços para a população.

Durante a manhã de ações, haverá atendimento médico com ginecologista, clínico geral, dentista, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, que devem ser pré-agendados na Unidade Básica de Saúde do bairro, pois a triagem dos atendimentos e a quantidade para cada profissional será feita pela equipe da Unidade. Além disso, a ação oferece testes rápidos, aferição de pressão, vacina, coleta com Hemoacre e teste de visão.

As ações acontecem na Creche Irmãos Mi e Bino e na Unidade Básica de Saúde, no bairro Mocinha Magalhães. Segundo o líder do Videira Social, André Vinício, já foi solicitado o fechamento da rua para colocar uma tenda e melhor atender a comunidade.

De acordo com André Vinício, esta será a primeira vez que a ação conta com parcerias do setor público e privado. A população que passar pelo Dia “V”, pode contar com atendimento da Oca, Procon, Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE), Ministério Público do Estado (MPE), Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Sesc, Energisa e Unimeta.

“Vamos contar com duas unidades móveis (ônibus) da Energisa e da SEASDHM. No ônibus da Energisa, haverá doação de lâmpada de LED por unidade consumidora. O morador leva a conta de luz e até quatro lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, eles trocam por lâmpada de LED”, diz André.

Confira os serviços oferecidos por cada órgão:

Energisa: Trocar até 04 lâmpadas fluorescente e incandescente por lâmpadas de LED, por cada unidade consumidora. A troca será feita mediante apresentação de conta de luz e documento com foto na unidade móvel (ônibus) da ENERGISA. Além de orientações à comunidade sobre consumo consciente, riscos e perigos com a energia elétrica e negociação de débitos.

Senac: Oferecerá corte de cabelo masculino e feminino, esmaltação, palestra e aplicação de henna.

Procon: Serviço de orientação e defesa ao consumidor.

Sesc: Oferta de vacinas (gripe, sarampo e COVID), além dos testes rápidos para Hepatite B e C, Sífilis e HIV.

SEASDHM: Oferecerá à comunidade orientação jurídica, psicológica e de assistência social na unidade móvel (ônibus).

MPE: Oferta de serviços com o centro de atendimento ao cidadão, com centro de atendimento à vítima, atendimento psicossocial e atendimentos de mediações.

DPE: Oferecerá os serviços jurídico, cível e criminal, ações de alimentos, divórcio, guarda, reconhecimento de paternidade, inventário e retificação de registro cível e outras ações. (Trazer documentos pessoais, para tal atendimento).

Hemoacre: Captação/coleta de doadores de medula óssea.

Nutricionistas: Palestra, orientações e amostras nutricionais.

Bali Ótica: Realização de exames de visão.

Unimeta: atendimento e orientações na área de fisioterapia.

Apoio: Secretaria Municipal de Assistência Social e de Direitos Humanos – SASDH.