VÍDEO: deficiente físico é assassinado a facadas em frente a mercado

Adilson, que inclusive tem uma das pernas amputadas, aparece conversando em frente ao comércio com o autor, identificado como Ogenildo Ferreira da Silva, de 50 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida. As polícias Militar e Civil da cidade estiveram no local do crime e também na residência de Ogenildo.