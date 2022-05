Vídeo: Fofão acrobata dá salto mortal, cai e sofre fratura exposta

Vídeo mostra Fofão acrobata, do grupo “Carreta da Alegria”, dando mortal e se machucando durante um passeio realizado na rua Fartura, no bairro Planalto. O acidente foi registrado na noite do último domingo (8/5), em Cuiabá, capital do Mato Grosso.

Segundo testemunhas, ele fazia o passeio normalmente, quando foi tentar realizar uma acrobacia conhecida como mortal. O homem se desequilibrou e caiu.

Uma equipe do Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros ao acrobata. Ele estava com uma fratura exposta na perna direita.