Vídeo: Homem é encontrado degolado em ramal de Sena após discussão; acusado tentou ocultar o cadáver

O crime ocorreu no final de semana à cerca de 100 Km de distância de Sena Madureira, no ramal do Mucuripe. Após percorrer o ramal com certa dificuldade, os policiais civis conseguiram localizar o corpo do homem que seria de Rio Branco e estava enterrado em uma cova rasa.

Segundo informado pelos policiais durante bebedeira, o autor começou a bater em sua esposa, a vítima tentou impedir as agressões mas foi atacado e degolado pelo autor que não gostou da intervenção, após o crime bárbaro o mesmo ainda tentou ocultar o cadáver enterrando-o com entulhos no meio da mata, dificultando aa buscas dos policiais civis. “Após cometer o crime o autor fugiu”, revelou um investigador ao YacoNews.

Os policiais trouxeram o corpo usando uma rede até o quadriciclo. As investigações irão prosseguir para localizar e prender o autor, que não teve o nome divulgado. Nesta terça-feira, 24 a polícia irá informar a identificação da vítima.

O corpo foi levado ao IML para reconhecimento e procedimentos de praxe.

Veja o vídeo do local em que foi encontrado o corpo: