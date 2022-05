VÍDEO: Jovem excede velocidade em veículo e BMW capota em Rio Branco

O jovem Giovani Lima De Souza, 22 anos, ficou ferido após capotar um carro de luxo na tarde de sábado (21), em uma rua que fica ao lado do antigo 14 Biz, que dá acesso a Via Chico Mendes e a Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares e de acordo com imagens de câmeras de segurança da região, o veículo já havia sido flagrado passando em alta velocidade pelo local e em pistas próximas. O acidente pode ter sido causado por excesso de velocidade. O carro, da marca BMW, ainda bateu em mais dois veículos antes capotar.

Com a força do impacto, o carro de luxo ficou totalmente destruído e os outros dois veículos amassados. Vídeos mostram os ocupantes, que não foram identificados, do carro de luxo trafegando pela região da Avenida Amadeo Barbosa antes do acidente em alta velocidade, onde, segundo eles, “estavam testando o veículo”.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância e prestou os primeiros atendimentos a Geovane, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em estado de saúde estável.

Em uma ação rápida dos jovens, a BMW foi retirada antes da chegada das autoridades de trânsito.

Os policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.