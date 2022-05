VÍDEO: menina de 5 anos é filmada fumando cigarro eletrônico; conselho tutelar investiga

Nas imagens é possível ouvir o áudio em que a criança é incentivada a fumar e depois questionada em tom de brincadeira. “Quem te ensinou isso? Quem te ensinou a fumar, fala pra mim?”. Em seguida, após sugar o cigarro eletrônico e depois soltar a fumaça pela boca, a criança responde: “A minha mãe”.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o mecanismo de funcionamento do cigarro eletrônico permite simular o ato de fumar um cigarro convencional, mas ao contrário desse, no qual a folha do tabaco é queimada, no cigarro eletrônico uma solução líquida é vaporizada para ser inalada.