Vinícius Júnior é eleito jogador revelação da Champions League

Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, foi eleito pelo grupo de observadores técnicos da Uefa a revelação da Champions League da temporada 2021/22.

O brasileiro contribuiu para 10 dos 29 gols marcados pelo clube merengue na competição (4 gols e 6 assistências em 13 jogos).

Em nota, a Uefa destacou a atuação do atacante na grande final – “O atacante brasileiro de 21 anos encerrou uma temporada de destaque com o único gol da final contra o Liverpool no Stade de France. Vinicius Jr brilhou brilhava com seu ritmo, pés rápidos e talento criativo”.

🥇 UEFA’s Technical Observer panel have named Real Madrid’s Vinícius Júnior as the 2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season 👏👏👏@vinijr | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Na temporada em geral, Vini Jr entrou em campo 52 vezes e participou diretamente de 42 dos 119 gols marcados pelo Real Madrid na temporada (22 gols e 20 assistências).

Além dos números individuais e da conquista da Champions, o brasileiro também conquistou a Supercopa da Espanha.

Bola de ouro ?

Dupla de Vini Jr no clube espanhol, o francês Karim Benzema foi eleito o melhor jogador da Champions League. O camisa 9 do Real Madrid terminou a competição somando 15 gols e 2 assistências em 12 jogos.

🥇 UEFA’s Technical Observer panel have named Real Madrid’s Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

O camisa 9 merengue marcou 44 gols e anotou 15 assistências em 46 jogos durante a temporada.