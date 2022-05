Vivências indígenas marcam final de semana em Rio Branco; confira programação completa

O I Encontro de Etnoturismo da Amazônia está sendo realizado nesta sexta-feira (20) e sábado (21), em Rio Branco. O evento é dividido em dois momentos, o primeiro com apresentações institucionais, feira de artesanato e palestras no Teatro Hélio Melo e no segundo dia será realizada uma vivência indígena no Hotel Jardins Guesthouse, somente para convidados.

A iniciativa conta com o apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com a organização Rotas Amazônicas Integradas (RAI).

“A ideia é apresentar a beleza e a grandiosidade da cultura indígena do Acre. Nos dois dias de evento, os participantes poderão conhecer a culinária indígena, o artesanato, as medicinas tradicionais, as histórias e os rituais de diversos povos”, disse o secretário da Seet, Jhon Douglas da Costa.

Sobre o RAI

RAI é um grupo de trabalho organizado pelos gestores de estados da Amazônia, composto pelo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, que visa divulgar e fortalecer o turismo na região. Este ano o Acre foi indicado para sediar o evento por estar atuando fortemente no segmento do tema escolhido para o encontro, o etnoturismo.

Confira a programação:

20/05 – Sexta-feira

Manhã:

09h – Abertura

09h05 – Composição do dispositivo de honra

10h25 – Apresentação das Políticas Públicas do Governo através da SEET para o Etnoturismo e Sustentabilidade. Taiane Santos – Diretora Técnica da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo- SEET. Rio Branco/AC.

10h35 – Apresentação do Plano de Desenvolvimento do Turismo nas Terras Indígenas da Região do Alto Rio Purus e Alto Rio Juruá do Estado do Acre. Camila Canova – Empresa IAPERON. Porto Velho/RO.

10h45 – Ações da EMBRATUR no fortalecimento do Etnoturismo. (Brasília). Gentil Venâncio Palmeira Filho. Coordenador Especial do Turismo Náutico. Brasília/DF.

10h55 – Estratégias para Fortalecimento do Turismo na Amazônia. Profº. Dr. Bruno Dantas. Boa Vista/RR.

12h – Encerramento. Almoço: Restaurante Mata Nativa – Custo individual.

Tarde:

14h30 – Abertura – Interação cultural indígena (Etnia Shanenawa).

14h40 – Painel Case de Sucesso: Etnoturismo na Aldeia Indígena Morada Nova. Cacique Carlos Shanenawa. Feijó/AC.

14h50 – Painel Case de Sucesso: Grupo Associação Metareilá – Povo Indígena Suruí. Porto Velho/RO.

15h – Painel Case de Sucesso: Made in Acre. Juliana Pejon e Rayssa Alves. Rio Branco/AC.

15h20 – Painel Case de Sucesso: Organização de Viagens às Terras Indígenas – Tereza Lundgren. Rio Branco/AC.

15h30 – Desfile Artesanato Indígena. 15h45 – Intervalo

16h – Roda de conversa com trade turístico de Rio Branco/AC Cassiano Marques, Diogo Lemos e Rizomar Araújo.

16h15 – Aqui Tem Turismo / Vai Turismo. João Bosco Nolasco Nunes. Fecomércio. Rio Branco/AC.

16h30 – Ações de Desenvolvimento do Ecoturismo e do Etnoturismo na Região do Juruá – Jaire Negreiros – SEBRAE Cruzeiro do Sul/AC.

16: 45h – Perguntas.

17h – Encerramento

21/05 – Sábado

Manhã:

9h – City tour pela cidade de Rio Branco – Adalgisa Bandeira – Guia de Turismo.

12h – Retorno do city tour. Almoço: Restaurante Manto Verde – custo individual.

16h – Vivência no Jardins Guest House (Exclusivo para os convidados da RAI e SEET)

18h – Encerramento