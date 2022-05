Vocalista do Biquíni Cavadão passa por cirurgia para retirada de tumor

O cantor Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquíni Cavadão, foi submetido a uma cirurgia nessa quarta-feira (18/5) para remover um tumor na pálpebra do olho direito. Nas redes sociais, o artista tranquilizou os fãs e disse que estava bem. “Queridos amigos, descobri que o que parecia ser uma pequena verruga na pálpebra era na verdade um tumor. Era maligno, mas extirpável”, explicou.

O tumor era um queratocantoma, mais comuns em áreas da pele mais expostas ao sol. “A rapidez com que corremos para tratar do caso foi super importante. Previnam-se: mama, próstata, atenção aos sinais”, recomentou ele.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bruno afirmou que pretende continuar com a agenda de shows — que inclui um show em Brasília no dia 27 de maio, com Léo Jaime. “Dos males, o menor. A retirada foi hoje, mas com alguns cuidados, vou conseguir fazer os shows marcados para este fim de semana, apenas um pouco mais comedido no palco. Como não uso o olho pra cantar e os shows são próximos a grandes centros, não haverá necessidade de adiamento.”