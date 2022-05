Voleibol: AC vence a 1ª no CB de Seleções Sub-20, mas está eliminado

O selecionado acreano de voleibol conquistou na tarde desta quinta-feira (26), no ginásio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Brasília (DF), sua primeira vitória na disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-20 Masculino. O trinfo foi diante do Tocantins por 3 sets a 0, com parciais 25 x 21, 30 x 28 e 25 x 14.

Sem chances matemáticas de classificação para as semifinais, a seleção acreana soma quatro pontos e ocupa a sexta posição na tabela.

Nesta sexta-feira (27), às 11h, no ginásio bancário da AABB/Brasília, os selecionados acreano e sergipano medem forças, no fechamento da primeira fase. Independentemente do resultado, a seleção acreana segue na briga pelo quinto lugar.