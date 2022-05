Voluntária na guerra da Ucrânia, Liziane faz fotos em tanque de guerra

A ex-peoa de A Fazenda 13 Liziane Gutierrez resolveu inovar em meio a guerra que acontece na Ucrânia. Nesta quarta-feira (25/5), durante o seu trabalho voluntário no país, a famosa decidiu aproveitar o cenário que estava ao seu redor e realizou um belíssimo ensaio fotográfico, bem no estilo Nana Gouvêa em Nova York durante o furacão Sandy, em cima de um tanque de guerra.

“Resolvi tirar um breve descanso do trabalho árduo que é pilotar vans e ajudar na entrega de remédios, itens de primeiros socorros, alimentos aos desabrigados e fiz estas fotos que ficaram lindas. Apesar de cansativo, sinto que estou realizando uma linda missão e não me arrependo de nada”, disse Liziane à coluna.

Recentemente, a socialite revelou que ela e outros voluntários estão tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar aos necessitados uma vez que, segundo Liziane, os centros de doações estão cada vez mais vazios apesar dos rios de dinheiro que foram anunciados como doados para o país.

Vivendo em Kiev, capital da Ucrânia, a ex-A Fazenda está no país desde o dia 20 de março e afirma não ter data para voltar: “As pessoas falaram muito mal de mim dizendo que eu vim para cá para aparecer, mas queria ver ter coragem e a bondade de ajudar. Acabamos de levar uma tonelada de medicamentos a um hospital no meio do nada”.