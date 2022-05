Wagner Felipe discursa na Aleac pela primeira vez após morte do irmão, pastor Walter José

O deputado Wagner Felipe (Republicanos) discursou na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (4) agradecendo todo o apoio recebido pela morte do seu irmão, o pastor Walter José, que morreu no dia 20 de abril, vítima de infarto.

O também pastor, Wagner, ainda muito abatido, agradeceu os colegas de parlamento. Esse foi o primeiro pronunciamento dele na Aleac após o falecimento do irmão, que segundo ele, era como um pai. “Na ausência do meu pai, meu irmão ocupou esse lugar. Temos uma diferença de 4 anos e toda vida estivemos juntos, crescendo, moramos perto a vida toda, trabalhamos na igreja, e Deus achou por bem levá-lo, com 44 anos de vida, mas sabemos que a vontade de Deus é perfeita e Ele sabe de todas as coisas. Não poderia deixar de agradecer vocês pelas palavras, a presença, os abraços, que valem mais que muitas palavras. E eu peço as orações pela minha família, minha mãe, minha cunhada, a pastora Cida, pois é uma dor muito grande”, disse.

O pastor também falou com nossa reportagem e agradeceu ao ContilNet e toda imprensa pela forma respeitosa com que tratou e noticiou a morte do seu irmão.