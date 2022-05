Wanessa Camargo quebra silêncio sobre suposto romance com Dolabella

Wanessa Camargo, Marcus Buaiz e Dado Dolabella estão no centro dos holofotes desde que a cantora anunciou o fim do casamento de 17 anos com o empresário. O término teria sido motivado por um encontro entre a artista e o ex-namorado Dado. Agora, Wanessa falou pela primeira vez sobre os rumores de que teria se reaproximado do ator.

Em entrevista para a TV Caras, Wanessa Camargo negou que esteja passando por uma depressão causada pelo fim do matrimônio. “Eu vivi a vida inteira passando por momentos assim. As pessoas estão dizendo que eu estou em depressão, que eu estou mal. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Com vontade de trabalhar, com vontade de realizar as minhas coisas, cheia de projetos, e esse é o desafio que eu tenho que viver agora. O que se passa dentro de uma coisa, de uma vida, só você sabe”, disse Wanessa. Mesmo sem citar Dado Dolabella, a cantora afirmou que não dará palco para rumores. E frisou que pretende focar em sua carreira e novos projetos. “Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu te falei, o externo vai aumentar, o furacão vai estar lá, e eu estou aqui no meio, firme e forte, e segura, cuidando do que realmente importa. Agora, eu estou focando muito na minha carreira, focando muito nos meus filhos, na minha casa. E é isso que importa”, assinalou Wanessa. “Se têm pessoas intencionadas, querendo que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo. Então, quando a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa. Então a minha atenção eu dou para onde eu tenho que focar, e não nisso”, finalizou.