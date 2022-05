WhatsApp vai deixar de funcionar em mais de 50 celulares; veja quais

Mais de 50 telefones celulares que um dia foram tecnologia de ponta vão deixar de rodar o WhatsApp a partir de 24 de outubro deste ano. Entre eles, estão os iPhones 5 e 5C, dois dos smartphones mais modernos há exatamente 10 anos.

As informações são do site WABetainfo. De acordo com a publicação, os sistemas operacionais iOS 10 e iOS 11 não vão suportar mais o aplicativo. O problema é que os iPhones 5 e 5C não vão além da 11ª versão da tecnologia da Apple.

Confira na lista abaixo todos os smartphones que terão o WhatsApp descontinuado: