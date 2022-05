William Bonner se afastada bancada do JN, revela motivo e fala de morte

William Bonner usou as redes sociais nesta quarta-feira (11) para revelar o verdadeiro motivo da sua ausência da bancada do Jornal Nacional. Em postagem, o famoso declarou que ficou abalado ao não conseguir comandar a edição de ontem (10).

O âncora contou que está com problemas na voz e segue atuando nos bastidores do noticiário como editor-chefe. “Tenho trabalhado só na edição do JN, nesta semana. A voz anda ruim. Ontem, foi mais doloroso estar assim, sem condições de apresentar”, começou.

William Bonner disse que gostaria de ter homenageado Alberico de Sousa Cruz, seu antigo chefe que faleceu nesta terça-feira. “Queria ter podido dar à família e aos tantos amigos o ar sincero de meu respeito, minha consideração e minha gratidão”, disse.

“Foi um chefe importante. Foi quem me fez co-chefiar um telejornal pela primeira vez, há exatos 29 anos e 40 dias. Na última vez em que o vi, no aniversário de uma das filhas, motivadoras de orgulho justo e público, vi Alberico subir degraus que me haviam alterado a respiração, a frequência cardíaca, a autoestima”, comentou.

O âncora do JN completou sobre o ex-diretor de Jornalismo da Globo: “Com mais de 2 anos de batalha contra a doença, ele subiu os mesmos degraus com uma bengala na mão direita, os olhos brilhando. E chegou com aquele sorriso dos vitoriosos. Não estava nem aí pros degraus. Tinha vitórias mais importantes e perenes de que se orgulhar”.

A morte do ex-jornalista citado por William Bonner

Alberico chegou à Globo em 1980, convidado por Armando Nogueira para ser o diretor de Jornalismo da emissora em Minas Gerais. Dois anos depois, tornou-se diretor de Telejornais Comunitários da Central Globo de Jornalismo, no Rio.

Foi dele a decisão de levar a primeira mulher à bancada do Jornal Nacional, Valéria Monteiro, que passou a apresentar o jornal nas escalas dos sábados.