Zeca Pagodinho representa cariocas com chegada da frente fria: ‘Tomando canjica’

Faz frio no Rio de Janeiro! Nesta quinta-feira (12), uma frente fria chegou à cidade e Zeca Pagodinho fez questão de representar os cariocas. Após um dia com temperaturas na casa dos 20ºC e muita chuva, o cantor surgiu usando um de seus clássicos visuais de inverno e divertiu os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Vestindo roupão, gorro, meia e chinelo, Zeca demonstrou o frio que só os cariocas são capazes de sentir. “Outro inverno, outro look, tomando canjica”, disse ele, com muito bom humor. Com vista pro mar e uma caneca de canjica quentinha na mão, ele anunciou a tendência de moda para o próximo inverno.