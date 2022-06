19ª edição do Campeonato Intersecretarias prossegue neste sábado

A abertura solene da 19ª edição do Campeonato Intersecretarias 2022, categoria livre, ocorreu na noite da última quarta-feira (22), no estádio Arena da Floresta, com a presença das 27 equipes inscritas na competição e a realização de uma partida: Emurb 3 x 4 Sejusp (Grupo G).

O torneio não era disputado desde 2019, isso justificado pela questão sanitária da pandemia do novo coronavírus. Mas com o avanço na vacinação e a diminuição de casos nas regionais acreanas, o Governo do Estado, através do Departamento de Esportes, resolveu pela retomada da competição nesta temporada, inclusive, convidando a OAB-AC e a Polícia Rodoviária Federal a fazer parte do torneio.

O Campeonato Intersecretarias abrange servidores estaduais, municipais e federais, totalizando a participação direta de 800 servidores/atletas, mas com perspectiva que esse número, indiretamente, seja ampliado até o final da ccompetição para 4 mil pessoas.

De acordo com o coordenador da Divisão do Esporte de Participação, professor Marcelo Fontinele, o foco do torneio será a integração dos setores do estado, município e da união, além da presença de alguns convidados.

A primeira rodada da competição prossegue com jogo isolado na manhã deste sábado (25), no estádio Arena da Floresta: Detran x Seinfra/Deracre (8h).