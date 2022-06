8° BPM apreende entorpecente no Bairro Pista, na cidade de Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, através do GIRO apreendeu entorpecente no Bairro Pista na cidade de Sena Madureira.

Na ocasião, os militares realizaram patrulhamento, quando visualizaram o indivíduo escondendo algo dentro da roupa.

Em sequência, o suspeito tentou se evadir e apresentou bastante nervosismo e, por esses fatores, realizou-se uma busca pessoal na qual localizou entorpecente e dinheiro.

Assim, foi dado voz de prisão ao indivíduo que estava em monitoramento eletrônico há 07 dias, sendo este encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.