8° BPM prende em flagrante autor de lesão corporal no Bar Armazém, em Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, na data de hoje, por volta das 03h00min, foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fatos no Bar Armazém.

Na ocasião, os militares se deslocaram ao local e perceberam um tumulto generalizado e populares informando que um suspeito de posse de uma arma branca teria desferido golpes numa vítima.

Em seguida, fez-se necessário o uso de equipamento menos que letal (espagidor) para controlar a multidão em turba.

Após isso, as guarnições conseguiram lograr êxito na localização do suspeito e do instrumento utilizado no fato.

Assim, foi dado voz de prisão ao infrator, sendo este encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.