“A senadora Mailza me liga perguntando o que nossa cidade precisa”, diz secretário de Saúde de Acrelândia

“A senadora Mailza não mede esforços para nos ajudar a cuidar da cidade de Acrelândia. Nós conversamos sempre. Ela me liga perguntando o que nossa cidade precisa”. A fala é do secretário municipal de Saúde, Vitor Martinelli, que acompanhou a senadora Mailza (Progressistas-AC) em agendas no município de Acrelândia nesta quinta-feira, 16.

Mailza anunciou, em uma série de visitas e reuniões que contaram com a presença de autoridades locais, um pacote de emendas de quase R$ 4,5 (quatro milhões e quinhentos mil reais) garantidos à aquisição de ônibus escolar, humanização de hospitais, compra de insumos agrícolas, enfrentamento à covid, construção de prédio para Assistência Social, implantação do Centro do Autista, estruturação de UBS, além de equipamentos e incrementos à Saúde.

“Sou uma senadora de interior, minha atenção aos pequenos municípios não poderia ser outra. Todas as vezes que percorro o Acre, volto para o Senado com uma vontade ainda maior de potencializar nosso desenvolvimento e dar suporte às prefeituras, levando dignidade a quem mais precisa”.

Durante agenda, o prefeito Olavinho Boiadeiro (MDB-AC) destacou a vontade de Mailza em ajudar Acrelândia e comemorou os recursos. “A Mailza é uma senadora simples, que se preocupa com as pequenas cidades e nos ajuda. Eu gosto de gente simples. Muito obrigado por nos ajudar, senadora”.

Gilberto da Patrol – presidente da Câmara – comemorou sobretudo as destinações à saúde: “A senadora tem nos ajudado com aquelas que são nossas maiores preocupações. Saúde e educação são prioridade no nosso município”.

Participaram também os secretários Ailton de Oliveira (Planejamento), Gildésio Moura (Obras), Nelson Mendes (Educação) e os vereadores Gilberto da Patrol, Beto do Trazibe e Sargento Belmont.