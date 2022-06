Abertas vagas para Programa Jovem Aprendiz da Energisa

Empresa também tem oportunidades para profissionais em áreas administrativas e técnicas

Até a próxima segunda-feira (13), a Energisa está com vagas abertas para o Jovem Aprendiz em Rondônia. São 24 vagas para pessoas de 18 a 21 anos que residam em Porto Velho. O programa tem duração de dois anos com início previsto para agosto. É preciso ter concluído o ensino médio, disponibilidade para trabalho e curso em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Os jovens selecionados vão participar de aulas práticas e teóricas no curso de formação de Técnico em Eletrotécnica que serão ministradas no Senai, além de salário compatível com o mercado e vale-transporte.

Segundo o diretor-presidente da Energisa em Rondônia, André Theobald, o programa abre as portas do mercado de trabalho para o jovem que ainda não tem experiência. “Muitos dos líderes que atuam hoje na empresa começaram como jovens aprendizes e construíram aqui sua carreira. Essa é a oportunidade para que uma nova geração também escreva a sua própria história”, disse.

Sandy Nascimento Souza (21 anos) começou sua vida profissional na Energisa como jovem aprendiz em 2019, logo após terminar o ensino médio. Mesmo indecisa sobre qual carreira seguir, sabia que era importante adquirir experiência no mercado. “Conheci a história da Energisa e que tinha espaço para quem quer começar. Encontrei aqui minha oportunidade. Os colaboradores me receberam bem, me ensinaram e me estimularam a crescer. Fui contratada como colaboradora efetiva logo após finalizar o programa”, disse. Sandy recebeu capacitação gratuita para atuar como eletrotécnica durante o projeto e atua no departamento de operações da empresa. Atualmente, cursa o quarto semestre de direito com perspectivas de seguir carreira na empresa.

Ano passado, a Energisa foi reconhecida como a segunda Melhor Empresa para Trabalhar na Região Norte pelo ranking do Instituto Great Place to Work (GPTW). O reconhecimento aconteceu apenas três anos após o grupo assumir a concessão no estado. Atualmente, a empresa conta com mais de 3 mil colaboradores diretos e indiretos no estado, sendo uma das principais em geração de emprego e renda. No setor elétrico, a Energisa se destaca pela inovação, com foco na sustentabilidade, qualidade dos serviços prestados e segurança.

O candidato deve acessar a página jobs.kenoby.com/ grupoenergisa e selecionar o estado e a cidade de interesse. Clique no banner Jovem Aprendiz e preencha as informações solicitadas. É importante que o candidato acesse com frequência o e-mail informado para acompanhar as etapas do processo seletivo.

Vagas para quem já começou a carreira

A Energisa também está selecionando profissionais para capital e interior para atuar nas áreas administrativas e técnicas. São 2 vagas para técnico de operações de sistema, 1 vaga para engenheiro de projeto e construção, 2 vagas de assistente administrativo PCD, 5 para eletricista de distribuição e 1 para analista de automação. Também há 6 vagas para estágio de nível superior e 2 para nível técnico. A empresa também tem um banco de talentos para vagas de auxiliar comercial e eletricista de distribuição para vagas em todo interior do Estado. Para participar do processo seletivo é necessário se inscrever no portal jobs.kenoby.com/ grupoenergisa, selecionar o estado, a cidade e o cargo de interesse.