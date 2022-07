AC confirma mais de 420 casos de Covid em 24h e volta a registrar mortes pela doença

O Acre registrou nesta quinta-feira (30), 427 novos casos de Covid-19. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), no boletim epidemiológico divulgado no início da tarde. O número de infectados soma 126.195 em todo o estado, desde o início da pandemia.

Além disso, o estado voltou a registrar novas mortes pela doença, no boletim de quarta-feira, elevando o total de mortes pela doença para 2.004 no estado. Seis pessoas estão internadas e 37 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).