Academia Acreana de Letras apresenta candidatos às cadeiras do quadro permanente

A Academia Acreana de Letras (AAL) apresentou nesta segunda-feira (20) através de sua presidente, a professora Dr.ª Luísa Galvão Lessa Karlberg, juntamente com seu Vice-presidente Renã Corrêa Pontes e Comissão Eleitoral da AAL, as candidaturas homologadas dos candidatos que concorrerão a Eleição AAL/22, para preenchimento de dez cadeiras vacantes do quadro permanente da instituição.

A eleição ocorrerá no dia 30 de junho de 2022, no Palácio do Tribunal de Justiça do Acre, acorde o edital publicado no dia 25 de maio de 2022. Os candidatos terão direito a dez dias para campanha.

Segundo o Diretor de Relações Públicas da AAL, o jornalista Enilson Amorim, a atual Presidente da Academia Acreana de Letras se encontra na Europa e acaba de dar posse ao seu Vice-presidente o escritor Renã Pontes que assume a instituição neste importante momento eleitoral.

A Comissão Eleitoral é composta pelos seguintes confrades: professor e escritor Enilson Amorim de Lima (Presidente da Comissão Eleitoral); professora Dr.ª Olinda Batista Assmar (Vice-Presidente); professora Dr.ª Maria José Bezerra (Secretária); professor Adalberto Queiroz (Membro) e professor e geógrafo Claudemir Mesquita (Membro).

Candidatos com candidaturas homologadas:

1. Antônia Francisca de Oliveira Moraes

2. Adelino Cezar F. de Oliveira – Cezar Negreiro

3. Coracy Sabóia Dias

4. Flávia Rodrigues Lima Rocha

5. Geórgia Pereira Lima

6. Guilherme Francisco de Souza

7. Guilherme da Silva Cunha

8. José Barbosa de Moraes

9. Lucicléia Barreto Queiroz

10. Milton Menezes Júnior

11. Paulo Vitor Pôncio de Oliveira

12. Pedro Ranzi

13. Rubiscleis Gomes da Silva

14. Kelen Greysse Maia Andrade Dantas

15. Ueliton Santana dos Santos

De acordo com informações prestadas pela Comissão Eleitoral da AAL, dois candidatos tiveram suas candidaturas indeferidas pelo motivo de não terem atendido às exigências do Edital.