Ações de educação ambiental são desenvolvidas no interior do estado

O governo do Estado, por meio do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), em parceria com as prefeituras, iniciou no mês de maio as Oficinas de Educação Ambiental em todo o estado. A primeira etapa teve início no dia 2 de maio no Alto Acre, nas cidades de Assis Brasil, Xapuri e Epitaciolândia, e se encerrou na última sexta-feira, 3 de junho.

Durante uma semana, os alunos da Escola Municipal José Rui da Silveira Lino participaram de palestras com ilustrações e debates.

“Esse é o momento de reflexão e aprendizado, pois esses ensinamentos no ambiente escolar proporcionam um amplo conhecimento no aspecto de cuidar do meio ambiente agora e correr atrás dos prejuízos”, comentou o estudante Cauã Oliveira.

A proposta da oficina é trabalhar com as comunidades os benefícios de se ter uma área protegida, ensinar sobre o processo de reciclagem, poluição dos rios, processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, qualidade de vida e sustentabilidade. Além disso, visa trabalhar com o aproveitamento das garrafas pets na produção de brinquedos, tapetes e carrinhos.

Segundo Socorro Rodrigues, chefe da Divisão de Educação Ambiental do Imac, o planejamento começou com o processo de conscientização ambiental nas escolas. “Os alunos são o futuro e, com esses conhecimentos, podem evitar muitos danos causados pelo homem”, afirmou.

O Imac é o órgão que licencia em todo o estado tanto obras municipais, quanto estaduais e vem realizando trabalhos dentro dos princípios da legalidade, juntamente com a população, com os empreendedores, o pequeno agricultor que espera uma resposta de maneira rápida, no combate de queimadas, indo em campo monitorar e apresentar projetos, ferramentas de gestão, leis e políticas públicas ambientais para facilitar a vida da população.

“Iniciamos o trabalho de Educação Ambiental em 2019. Entendemos que é de fundamental importância para chegar na ponta, juntamente com os sindicatos rurais, com educação, com as secretarias ambientais, e levar até as comunidades, para os pequenos agricultores, os empreendedores, o conhecimento dos direitos e obrigações e, acima de tudo, a parceria do governo do Estado, juntamente com todo o setor ambiental”, ressalta o presidente do Imac, André Hassen.