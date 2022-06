“Acre: um estado de espírito”: jornalista Elson Martins publica livro com reportagens e entrevistas feitas ao longo da carreira

“Acre: um estado de espírito” é o nome do livro do jornalista Elson Martins, que reúne algumas das crônicas, reportagens e entrevistas produzidas ao longo da sua vida profissional. O jornalista pretende lançar outros quatro livros, uma deles rememora a história do jornal Varadouro.

“O livro é um pequeno volume com textos já publicados em jornais e revistas num tom pessoal e/ou amazônico. Por isso chamei de folhetim espiritual e pessoal, também porque me apresento nele para um provável público novo. Se der certo, ou seja, se esse público gostar, posso escrever outro mais denso”, disse.

Os leitores podem adquirir o primeiro livro escrito por Elson Martins, que já está disponível para compra na Livraria Paim, em Rio Branco. O lançamento oficial está previsto para os próximos dias.

Outra obra que deve ser publicada é sobre o jornal Varadouro, um dos jornais acreanos da década de 70 e 80, idealizado pelos jornalistas Elson Martins e Silvio Martinello, com diversos colaboradores. O veículo surgiu no calor do conflito dos anos 1970, entre grandes latifundiários e fazendeiros no Acre contra pequenos extrativistas remanescentes da época dos seringais. A autobiografia de Elson também deve ser um dos livros a serem publicados.