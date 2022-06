Acreanos já vão pagar mais caro por combustíveis na próxima semana; veja valores

O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac), Delano Lima, informou que o reajuste nos preços da gasolina e do diesel deverá ser registrado no início da próxima semana, quando os estoques forem repostos. Delano deixou claro que o sindicato não tem como intervir na questão dos preços e pode ser que algum posto opte por reajustar ainda neste final de semana.

“Normalmente os estoques são renovados durante a semana, então a mudança nos preços deverá ocorrer na próxima segunda, ou na terça-feira. Estamos acompanhando essa situação, mas o sindicato não pode interferir nessa questão dos preços, ficando a cargo dos proprietários dos estabelecimentos”, disse Delano.

O anúncio do aumento nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras, a partir de 18 de junho, foi anunciado pela Petrobras nesta sexta-feira (17). O diesel não era reajustado desde 10 de maio, há 39 dias, e a última alta no preço da gasolina havia sido em 11 de março, quase 100 dias atrás. Os preços do GLP não serão alterados.

Com o reajuste, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro (alta de 5,18%). Para o diesel, preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro (alta de 14,26%).