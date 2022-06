Adolescente furta bicicleta no Corpo de Bombeiros e leva surra

Populares surraram um adolescente de 17 anos que furtou uma bicicleta no Comando Geral do Corpo de Bombeiros na Avenida Campos Sales, bairro Olaria, região Central de Porto Velho (RO) na noite de quarta-feira (22).

O acusado estaria na companhia de um comparsa e teriam tentado assaltar uma mulher. Porém, como ela gritou desesperadamente, os ladrões saíram correndo.

Foi quando o criminoso pegou a bicicleta de um trabalhador que estava fazendo um serviço no quartel do Corpo de Bombeiros.

Ele saiu em fuga, mas foi perseguido por populares e a vítima. O adolescente foi alcançado na Rua Álvaro Maia, próximo a um hospital particular.

Com raiva do crime, os populares espancaram o acusado com socos e chutes.

Policiais militares foram chamados e levaram o adolescente para o Departamento de Flagrantes.

Galeria de Fotos da Notícia