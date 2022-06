Alan defende união de Gladson, Mailza e Bittar e diz que senador deve indicar vice ao Governo

Usando a história bíblica do sermão do monte – ocasião em que Jesus fala para uma multidão sobre paz, humildade e a importância de um coração puro -, além de princípios que norteiam a política sob a lógica de Aristóteles, o deputado federal Alan Rick defendeu nesta quinta-feira (23) uma união entre o governador Gladson Cameli, o senador Marcio Bittar e a senadora Mailza Gomes.

O pré-candidato ao Senado explicou que o bem comum deve ser o objetivo de todo o grupo – ao fazer uma análise da atual conjuntura política do Estado.

“Na política, as intrigas, o jogo de interesses e as traições são amplamente utilizadas. Leonel Brizola disse uma vez: “a política ama a traição mas odeia o traidor”. Não era para ser a verdadeira motivação dos que buscam exercer um cargo público, deveria ser o bem comum”, defendeu.

“Estamos a 100 dias para as eleições. O governador Gladson Cameli precisa unir os atores fundamentais desse processo. Quero falar da importância do senador Márcio Bittar e da Senadora Mailza Gomes”, continuou.

Alan Rick enalteceu o trabalho de Bittar, explicou que o político deve indicar o candidato a vice de Gladson e que a base do governador deve apoiar e abraçar a candidatura de Mailza à Câmara Federal.

“Além de um amigo, Marcio é o presidente estadual do União Brasil, foi relator do orçamento – posição conquistada por sua enorme influência e lealdade ao presidente Bolsonaro – e enviou ao Acre mais de R$ 460 milhões de reais. Ajudou a organizar a maior parte dos partidos que estão na base do governo e dão sustentação política ao chefe do executivo. Nada mais justo do que convidar o senador para indicar o vice”, destacou.

“A senadora Mailza precisa se sentir abraçada pelo Governador. Mailza precisa de segurança e apoio para sua candidatura a deputada federal. Estou certo de que Gladson também pensa assim”, comentou.

Alan finalizou seu discurso afirmando que o grupo precisa se movimentar o mais rápido possível, já que “muitos tramam o mau”.

“É preciso agir e rápido, pois existem aqueles que tramam o mau e buscam a contenda, destilando seu veneno todos os dias. Não é possível mais perder tempo, precisamos nos unir e lutar pelo pelo Acre e o seu povo”, finalizou.