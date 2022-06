“Alan Rick vem aqui fazer história” – diz Jerry Correia em lançamento de obras com emendas do deputado federal em Assis Brasil

O deputado federal Alan Rick, pré-candidato a Senador pelo União Brasil, cumpre agenda no Alto Acre neste final de semana. As primeiras agendas foram em Assis Brasil, onde participou do início da obra de construção da unidade própria do Ministério Público e da reforma da Unidade Mista de Saúde, que também receberá equipamentos através de emenda do parlamentar. Ao todo, R$ 1,1 milhão em investimentos.

Neste momento, a sede do MP no município funciona em prédio alugado. A sede própria será na Rua João José Bonfim, no Centro da cidade. O terreno foi doado pela prefeitura.

O procurador geral do Estado, Danilo Lovisaro, disse que a obra é um marco para ele e para a história do MP. “Estou muito feliz e emocionado. Quando assumi no MP, há 24 anos, percorri toda essa região. Era uma única comarca para atender Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Eram só um juiz, um defensor e um promotor. Percorri essa estrada várias vezes saindo de Rio Branco as 8:00 da manhã e chegando em Assis Brasil às 8:00 da noite. Ter essa sede agora em Assis Brasil, para mim, é uma marca extraordinária.” – disse.

Em breve, será lançada a obra da sede própria do MP em Xapuri, também fruto de emenda de Alan Rick. Para as duas unidades ministeriais – de Assis Brasil e Xapuri -, o deputado destinou R$ 1,3 milhão em emendas.

“Além da obra que garantirá a presença do Ministério Público em Assis Brasil também assinamos a ordem de serviço para a reforma da Unidade Mista de Saúde que não recebia uma reforma geral desde a inauguração em 2012.” – explicou Alan Rick.

A assinatura da ordem de serviço para a reforma ocorreu na própria unidade. A secretária de Saúde, Paula Mariano, foi representada pela diretora de gestão e planejamento da Sesacre, Alissandra Santos.

A Unidade Mista é a única que oferta atendimento 24h na cidade e tem uma média de atendimento de 75 pacientes por dia. “O nosso fluxo aumentou muito depois da COVID. O governo tem nos ajudado a trabalhar com mais qualidade para atender melhor as pessoas, mas a nossa estrutura não comporta mais. É por isso que nós sonhamos com esse momento de ter uma estrutura nova” – esclareceu Valéria Moraes, gestora da Unidade Mista.

O deputado ressaltou a importância de melhorar o ambiente de trabalho dos servidores e da assistência em saúde para a população. “É um momento muito especial para mim. A unidade vai receber vários benefícios. Reforma da parte elétrica, das instalações sanitárias, pintura, cobertura, substituição do forro, revestimento e a construção do muro. O Estado também tá aportando recursos para ajudar. Nós estamos celebrando a realização de um sonho” – disse.

O prefeito Jerry Correia elogiou o trabalho do parlamentar e agradeceu os investimentos. “O deputado Alan Rick consegue atuar em diversas frentes. É um deputado que estendeu a mão e tem nos ajudado bastante. Hoje, vem aqui fazer história com o lançamento dessas duas importantes obras.” – ressaltou.

Quadra para Epitaciolândia

Alan Rick também assinou a ordem de serviço da obra da quadra esportiva do bairro Pôr do Sol, em Epitaciolândia, fruto de emenda de R$ 400 mil.

A solenidade ocorreu na frente do terreno onde a quadra será construída com a presença da comunidade, de vereadores e secretários municipais. O prefeito Sérgio Lopes foi representado pelo secretário de obras Wenderson Felipe.