Alimentos que podem causar fortes alucinações, desidratação e até morte: 10 comidas mais perigosas do mundo

Você sabia que caju e mandioca estão na lista dos alimentos mais perigosos do mundo? Eles podem até parecer inofensivos, mas precisam ser preparados da forma correta para não colocar a sua vida em risco. Descubra o porquê na lista abaixo:

Apesar de ser um dos peixes mais venenosos que existem, já que os órgãos dele contém toxina tetrodoxina, que causa paralisia muscular dos órgãos respiratórios, levando à morte, ele também é considerado uma iguaria em muitos países, assim, chefes são treinados por vários anos para conseguirem preparar e servi-los aos clientes.

Mandioca

Foto: iStock

Esse alimento queridinho dos brasileiros tem uma toxina bem forte em suas folhas e raízes, o cianureto de hidrogênio, que pode causar náuseas, vômito e morte em até 3 horas. O segredo está em prepará-la corretamente para que a eliminação dessa toxina seja feita, depois disso pode ir para o nosso prato tranquilamente.

Folhas de Ruibarbo

Diferente dos dois alimentos acima, este não pode ser consumido de nenhuma forma. Mesmo cozidas, as folhas de ruibarbo possuem grandes quantidades de ácido oxálico, que causam insuficiência renal, dificuldade em respirar, diarreia e até morte.

Casu Marzu

Esse queijo de ovelha é banido na União Européia de tão perigoso. Isso porque ele é maturado com larvas vivas (sim, é isso mesmo que você leu!) e elas não são retiradas do queijo, então, podem sobreviver ao serem engolidas, causando grandes estragos no revestimento intestinal, dor no estômago e diarréia em quem se arriscou a comer.

Caju

Foto: iStock

Tanto o caju, quanto a castanha-de-caju não podem ser consumidos sem um preparo correto. Isso porque, quando crus, contêm urushiol, uma substância que pode ser fatal se consumida em grandes quantidades. Ambos precisam ser sempre cozidos antes de serem comercializados.

Sapo-boi Africano

É possível comer esse anfíbio em alguns lugares, como a Namíbia, mas isso não é indicado, isso porque sua pele e órgãos contém uma variedade de substâncias tóxicas para o humanos. Os sintomas vão desde ardor na uretra, até insuficiência renal.

Akee

Quando está totalmente madura, é uma fruta deliciosa, mas se for comida antes disso pode causar vômitos, desidratação e até mesmo a morte, isso porque ela produz um veneno chamado hipoglicina. O momento ideal para prová-la é quando a parte vermelha está aberta por completo.

Amêijoas ou moluscos de sangue

Apesar de ser um prato popular na Ásia, há riscos de contrair hepatite A ou febre tifóide ao consumi-lo. Elas podem ser servidas cruas, cozidas ou cozidas no vapor, mas nenhuma dessas opções oferece menos riscos aos humanos.

Sannakji (polvo cru vivo)

Foto: iStock

Este molusco é preparado de uma forma muito peculiar, é cortado ainda vivo e servido cru, por isso suas ventosas continuam ativas por algum tempo, podendo prender na garganta e sufocar quem estiver comendo. O segredo é mastigar muito bem antes de engolir.

Hákarl

É uma carne de tubarão tradicional na Islândia, que leva seis meses para ficar pronta para o consumo humano. O grande problema é que este animal não possui trato urinário, o que significa que todos os excrementos, toxinas e resíduos são filtrados pela carne e pela pele. Então, é impossível comer este tubarão cru.