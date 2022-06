Alunos do ensino fundamental retornam às aulas presenciais a partir desta quarta, em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em comum acordo com a diretoria do Colegiado de Diretores – CODEP Municipal, reavaliou a suspensão das atividades escolares, por conta do surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave nas unidades educativas da rede municipal de ensino, e dessa forma, propõe o retorno das aulas nas escolas de Ensino Fundamental, visto ser esse público menos afetado que o público da Educação Infantil.

Assim sendo, avisamos aos pais e responsáveis que os alunos que estudam o Ensino Fundamental (1º ao 5º anos) retornarão às escolas a partir do dia 22/06 (quarta-feira).

As crianças matriculadas na Educação Infantil (creches e pré-escolas) retornarão às instituições educativas a partir do dia 27/06 (segunda-feira).

Recomendamos que, como medidas protetivas, todos (pais, professores, funcionários e alunos) devem usar máscaras facial, realizar a higienização das mãos regularmente e evitar o compartilhamento de objetos, no ambiente escolar.

Reafirmamos a importância de sensibilização da comunidade para vacinação das crianças tanto para a covid-19 quanto para gripes e outras doenças.