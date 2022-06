Amazônia Fashion Art em Rio Branco reúne moda, cultura, arte e gastronomia; veja detalhes

A coluna Douglas Richer conversou com o produtor e fashionista Lucas Ly nesta quarta (22), que explicou detalhes do evento Amazônia Fashion Art em Rio Branco. De acordo com Lucas Ly, o evento vai reunir moda, cultura, arte, gastronomia e regionalismo na Usina de Arte João Donato na capital. A abertura dos portões será as 14h com a participação de empreendedoras em uma feira. O espaço vai reunir exposição, dança, praça de alimentação e um mega desfile deve acontece para encerrar o evento.

“O Amazônia Fashion Art acontece no dia 3 de julho, vai acontecer a feira a partir das 14h, durante toda tarde. O desfile será às 19h, e será pago. O evento é aberto para todo público, porém o evento final que é o desfile será numa sala fechada com ingresso já à venda”, comentou Lucas Ly.