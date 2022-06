Andirá supera o São Francisco e Tourão vence o Galo e segue 100%

Com a vitória sobre o São Francisco por 3 a 1, o Andirá conquistou na tarde desta quarta-feira (15), no estádio Florestão, a última vaga em aberto às quartas de final do Campeonato Acreano do Futebol Sub-20.

O time morcegueiro fechou a fase classificatória do torneio somando seis pontos e na terceira posição do grupo B, uma posição acima do clube católico, enquanto estreante Sena Madureira acabou eliminado. O Rio Branco terminou na primeira posição e o Galvez na segunda colocação da chave.

Na outra partida da tarde e noite desta quarta-feira, ocorrida no Florestão, o invicto Humaitá manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o Atlético Acreano por 2 a 1, assim confirmando o primeiro lugar do grupo A.

Kauan e Paulo marcaram os gols da vitória do Tourão, enquanto João Victor descontou para o Galo Carijó. A classificação final da chave ficou da seguinte maneira: Humaitá (1º), Náuas (2º), Atlético Acreano (3º) e Independência (4º), Vasco da Gama (5º) e Plácido de Castro (6º). Os dois últimos estão eliminados.

Veja os confrontos

Na próxima segunda-feira (20) iniciam os confrontos das quartas-de-final. Conforme a tabela, o Humaitá abre a disputa contra o São Francisco, às 14h30. Logo depois, às 16h30, as equipes do Náuas e Andirá brigam por uma das vagas nas semifinais.

Outras duas semifinais serão disputadas em jogos agendados para a tarde da terça-feira (21): Galvez x Atlético-AC (12h30) e Rio Branco x Independência (16h30).