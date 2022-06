ANS suspende a venda de 70 planos de saúde de oito operadoras; veja quais

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu suspender temporariamente a venda de 70 planos de saúde de oito operadoras diante das reclamações registradas no 1º trimestre de 2022. A proibição vale a partir de 30 de junho.

Segundo a agência, 1,45 milhão de beneficiários desses planos ficam protegidos com a medida, já que eles só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento.

Para decidir pela suspensão, o órgão regulador levou em consideração mais de 37 mil reclamações que foram registradas desde 1º de janeiro deste ano até 31 de março.

Entre as operadoras com planos suspensos estão a Amil, Santo André, Esmale, Saúde Brasil, Biovida, Unimed Norte/Nordeste e Unimed-Rio.