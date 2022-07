Antônio Fagundes dá a volta após se assumir, revela com quem é casado e deixa público em choque: “Nunca pensei”

Antônio Fagundes é um nome conhecido do público. Porém, além do sucesso pelas novelas, em 2020 o ator pegou todos de surpresa ao informar sua demissão da Rede Globo, depois de mais de 40 anos de trabalho. Após quase dois anos desde esse acontecimento, Antônio Fagundes voltou a emissora, mas apenas em uma transmissão ao vivo no Encontro, de Fátima Bernardes.

Em suma, a apresentadora, que deixará a atração, estava recebendo diversas homenagens pelos seus 10 anos no programa. Dessa forma, Antônio Fagundes apareceu ao lado de sua esposa, Alexandra Martins.

“Eu acho que tive o prazer de ser um dos primeiros em seu programa. Que leveza, que gostoso, como você fez nossas manhas ficarem cada vez melhores”, iniciou o ator. Em seguida, parabenizaram Fátima pela trajetória no Encontro.

“Como foi gostoso ver essa transição do jornalismo para o entretenimento, foi lindo”, revelou a esposa de Fagundes. “Que lindo, que lindo como você faz. Obrigada pelo carinho que sempre nos recebeu”.

Sendo assim, para concluir a homenagem emocionante, Antônio Fagundes ainda deu algumas últimas palavras. “Comandado com empatia e extraordinária. Parabéns pelos 10 anos”.

Entretanto, os telespectadores também ficaram chocados ao saber do casamento do veterano. Muitos sequer sabiam que o ator era casado. Mas em 2016, Antônio Fagundes trocou votos com a artista Alexandra Martins e vive uma vida feliz ao lado da amada.

Anteriormente a esse casamento, o ex-contratado da Globo já foi casado duas vezes. De 1988 a 2000 com Mara Carvalho, e de 1973 a 1988 com Clarisse Abujamra.

Antônio Fagundes abre o jogo sobre demissão

Contudo, sobre sua demissão, Fagundes rompeu o acordo de 44 anos com a Globo. Esse acordo lhe dava o direito de gravar apenas 3 dias por semana. A flexibilidade era o que permitia que o artista pudesse enfrentar outros compromissos, como o teatro, grande paixão do ator.

Portanto, o melhor para Antônio foi abrir mão da proposta. “O novo modelo não me interessa”, disse ele.