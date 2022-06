Ao ContilNet, secretário de Infraestrutura esclarece polêmicas sobre ciclovia na Chico Mendes e fala sobre próximas obras na Capital

A nova ciclovia da Via Chico Mendes, anunciada no último dia 14, já sendo está com as obras a todo vapor.

Ao ContilNet, o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Antônio Cid, contou os detalhes da revitalização e esclareceu algumas polêmicas.

Seguindo o projeto, foram retirados todos os canteiros, mas Cid garante que as palmeiras plantadas às margens da rodovia AC-40 serão mantidas. E explicou que foram feitos estudos que embasam as obras.

O secretário contou que para a revitalização dos mais de 4 quilômetros de ciclovia, foram investidos mais de R$ 1,5 milhão, fruto de recursos próprios que foram economizados no primeiro ano de gestão.

Além disso, com exclusividade, Antônio Cid falou sobre as próximas obras da Prefeitura de Rio Branco.

Confira a entrevista completa:

