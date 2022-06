Aos 26 anos, jovem do interior do AC coleciona títulos de concursos de beleza; conheça Amanda Diniz

Natural de Sena Madureira, a psicóloga Amanda Diniz tem brilhado nas passarelas do estado e já coleciona diversos títulos de beleza. A acreana que já reside a anos em Rio Branco, conquistou sou primeira faixa no concurso Rainha da ExpoSena 2017 no seu município natal. Amanda foi eleita Rainha da ExpoAcre no ano de 2019, concurso realizado pelos colunistas Roberta Lima e Gigi Hanan e organização do evento.

No último final de semana, Amanda foi eleita Rainha das Comitivas, evento privado realizado em Sena Madureira.

A convite da organização da Grande Cavalgada do Piracema Park, Amanda foi aclamada Rainha da Cavalgada, que ainda irá acontecer no dia 2 de julho com a presença do cantor Frank Aguiar. Siga Amanda Diniz no Instagram @amandadiniz95.

Conheça a acreana: