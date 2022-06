Aos 69 anos, Eliane Giardini defende o uso de vibradores: ‘Não vai faltar bem-estar’

Longe de qualquer crise existencial, segundo a própria faz questão de frisar, Eliane Giardini completa 70 anos em outubro. No palco, ao lado do amigo Marcos Caruso, ela interpreta uma personagem de 60, que tenta redescobrir sozinha o mundo depois da separação, na peça “Intimidade indecente”, em cartaz em São Paulo. Fora de cena, solteira, a atriz diz não está procurando um novo par, mas segue “atenta”.

“Não estou procurando, mas permaneço atenta. De qualquer forma, existem outras eficientes maneiras de se exercer o sexo o tempo todo. Vibradores, por exemplo: sabendo usar, não vai faltar bem-estar”, diz a atriz à “Veja”.

Eliane Giardini, que foi casada durante 20 anos com o ator Paulo Betti, diz ainda não sentir o peso da idade, embora os 70 não deixa de assustar um pouquinho: “É tão surreal esse número, não me identifico com os 70, mas estou chegando a eles muito bem”.

