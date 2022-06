Após crise no casamento, Sabrina Sato abre o jogo e revela puxão de orelha de Duda Nagle

Sabrina Sato admitiu que recebe alguns puxões de orelha de Duda Nagle por causa da exposição do seu casamento.Isso porque, após vivenciar uma crise na relação, a apresentadora afirmou nesta quinta-feira (26) que o ator a adverte sobre esses comentários íntimos.

A atual contratada da Rede Globo, em entrevista ao jornalista Fefito, falou sobre o puxão de orelha que recebeu de seu marido sobre a exposição da relação e surpreendeu.”O Duda sempre chama a minha atenção quando exponho muito a nossa relação. Iigual agora, estou expondo de novo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa te conheceu como? Eu já sambava, fazia isso e aquilo, por isso ele não implica tanto. Já sabe como sou, me conhece e me ama do jeito que sou.”

Além disso, Sabrina Sato abriu o jogo e contou como lida com a fama e com o dinheiro. “Prefiro a fama, acho que ela traz dinheiro. Eu prefiro mais o meu trabalho, aí depois a fama, depois o dinheiro. Minha mãe e meu irmão sempre falam isso, nunca sei quanto estou ganhando. Fiz um evento, se me perguntarem, não sei.”

Pra quem não sabe, Sabrina Sato começou sua carreira na televisão após participar do Big Brother Brasil. Então, de lá pra cá, ela conseguiu ganhar cada vez mais destaque e hoje é um dos nomes mais conhecidos da TV. “Quando comecei a trabalhar, fui garota do tempo do jornal O Dia. Fui bailarina no Faustão, fazia um monte de figuração na Globo, até naquele Linha Direta. Nunca fui buscar meu cachê, não estava nem aí para nada. Sempre só me preocupava com o trabalho”, complementou Sabrina.

Ainda na entrevista:

Além disso, diferente do que muita gente pensa, Sabrina Sato contou que não era de se relacionar com pessoas famosas. “Nunca peguei sertanejo, cantor, jogador de futebol, sou só amiga de todo mundo. Ninguém chegava em mim”, recordou.

Sabrina Sato abre o jogo sobre vida sexual

Em recente entrevista, a atual apresentadora do Saia Justa, programa da Globo, contou que não é de fazer sexo muitas vezes na semana com o seu marido, o ator Duda Nagle.

O assunto apareceu quando a famosa comentou sobre acordo pré-nupcial do ator Ben Affleck com a cantora Jennifer Lopez. Isso porque, o tal acordo exige que o casal tenha quatro relações sexuais durante a semana.

“Os dois são realmente muito gostosos. Eu também olho para o Duda e acho lindo, gostoso, maravilhoso. Mas a vontade, eu não tenho nem periquita para isso, para falar a verdade”, disparou ela enquanto gargalhava no programa.