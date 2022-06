Após críticas de Roberto Duarte, governo inicia reforma do hospital de Xapuri

O Governo do Estado iniciou na última quinta-feira, 16, a reforma do

Hospital Epaminondas Jácome, do município de Xapuri.

A reforma ocorre após as críticas do deputado Roberto Duarte (Republicanos), que visitou o local e cobrou melhorias para a saúde.

Após a visita, o parlamentar denunciou através de vídeo nas redes sociais e discursos na sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), as péssimas condições da unidade de saúde que deveria ser referência de atendimento para os moradores do município de Xapuri. Dois dias depois, o Governo do Estado do Acre começou a reforma.

“Esse hospital é um entulho, os munícipes de Xapuri merecem um hospital novo, mas se fizerem pelo menos uma reforma já é bem-vinda, o que não pode é ficar nesse abandono e descaso total”, cobrou Roberto Duarte.

O morador do local, Carlos Venicius, comemora o início da reforma e agradece ao deputado.

“A visita do Roberto Duarte aqui em Xapuri trouxe resultados positivos. O Roberto é aquele tipo de deputado que toda assembleia deseja ter porque é destemido, independente e corajoso. Cobrou melhorias no hospital de Xapuri e logo a população foi atendida. Eu só tenho a agradecer porque certamente algumas coisas vão melhorar”, pontua o morador.