Após finalizar tratamento contra câncer de mama, Jéssica Sales testa positivo para Covid-19

Após comemorar a última quimioterapia realizada para tratamento de um câncer de mama, a deputada federal Jéssica Sales (MDB), pré-candidata ao Senado da República em 2022, voltou às redes sociais para dizer que testou positivo para Covid-19 e precisou se internar. Ela havia programado voltar para o Acre no dia 12, mas deverá ficar sob cuidados médicos durante próximos quatro dias.

Por vídeo, a deputada explicou que é a medicação que vem tomando para tratar o câncer é agressiva e interfere na imunidade. “A gente quer uma coisa, mas tudo é no tempo de Deus. Em breve estarei de volta pra ficar pertinho de vocês”, disse.

“Meus queridos, estou internada. Infelizmente testei positivo para COVID-19. Peço que continuem as orações e a nossa corrente positiva permaneça firme e forte! Deus no comando… e tudo no tempo dele! Se cuidem e até mais”, afirma Jéssica Sales em mensagem endereçada aos seus seguidores.

O tratamento contra um câncer na mama esquerda da deputada vem sendo realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob os cuidados da médica oncologista Marina Sahad.