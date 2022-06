Após matar ex-esposa, homem tenta suicídio, mas é preso em MS

Edmilson Veríssimo dos Reis, 34 anos, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (22). Ele é apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito de matar a ex-esposa, Grazielly Karine Soares Alves de Lima, de 28 anos, em Corumbá (MS), a 420 km de Campo Grande. A vítima foi encontrada na madrugada desta quarta, com diversas perfurações pelo corpo e parte do cabelo cortado.