Após seguidas mudanças de partido, Minoru Kinpara quer ganhar sua primeira eleição

Rodado

O ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, é o que pode se chamar de ‘rodado’ na vida político-partidária. Apesar de nunca ter ocupado um cargo eletivo, Kinpara já foi presidente do PT no Acre, já foi aliado de Marina Silva e filiado à Rede Sustentabilidade, já foi aliado do vice-governador Major Rocha e hoje é aliado do governador Gladson Cameli.

Ufac

A gestão de Kinpara à frente da Ufac é lembrada até hoje. É um divisor de águas para a instituição de ensino. A transformação foi tão grande credenciou o professor para todas as disputas eleitorais que fez até aqui. Na época de reitoria, Minoru era filiado ao Partido dos Trabalhadores.

Senado

Em 2018, quando pleiteou o Senado da República, Minoru obteve 112.989 votos e ficou em 5º lugar na disputa por duas vagas, que foram ocupadas por Sérgio Petecão (PSD) e Marcio Bittar (UB). Apesar do penúltimo lugar, Kinpara ficou “colado” no ex-senador Jorge Viana (PT), que obteve 117.200 votos e ficou em 3º lugar, e no ex-deputado estadual Ney Amorim, que na época disputou a vaga pelo PT e obteve 115.243 votos, ficando em 4º lugar. O ex-reitor disputou a eleição pelo partido de Marina Silva, a Rede Sustentabilidade.

Prefeitura

Já em 2020 foi a vez de Minoru disputar a Prefeitura de Rio Branco. Na ocasião, o ex-reitor havia migrado para o PSDB e era aliado do vice-governador Major Rocha. Aperecendo em primeiro lugar em praticamente todas as pesquisas que antecederam o pleito, a vitória de Minoru já era dada como certa por aliados. A história mostrou que não foi bem assim, ele terminou em 3º lugar, com 25.939 votos, e não conseguiu ir para o segundo turno.

Câmara Federal

Dessa vez, o objetivo do Professor Dr. é a Câmara Federal. Mesmo com a saída do agora seu ex-aliado, o Major Rocha, do ninho tucano, Minoru decidiu continuar na legenda. Com a permanência, ele acabou por se aproximar do governador Gladson Cameli (PP), que chegou a nomear a esposa de Minoru, Degmar Kinpara, para o cargo de presidente do Instituo de Mudanças Climáticas, IMC. A gestão de Degmar no entanto foi curta, de agosto à novembro de 2021. Ela pediu exoneração para cuidar da saúde. No entanto, ao que parece, a relação entre Minoru e Gladson seguiu inalterada e o ex-reitor é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB, que é da base do governador.

R$ 10 milhões

Xapuri recebeu no último fim de semana a primeira edição do Xapuri Rural Show, feira agropecuária aos moldes da ExpoAcre. O evento foi realizado pelo Sindicado Rural Patronal e segundo a organização, a feira teve uma movimentação na casa dos R$ 10 milhões e uma circulação de cerca de 10 mil pessoas. Um verdadeiro sucesso.

Casai

A Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai) no Acre, órgão ligado ao Ministério da Saúde, vai finalmente receber a tão esperada reforma e ampliação da unidade, pauta antiga dos povos indígenas do Acre. Uma emenda da senadora Mailza (PP) de R$ 1 milhão, mais um contrapartida do Governo Federal vão garantir a ação.

Corrente do bem

O jornalista Ailton Oliveira, diretor de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, está internado no Hospital Santa Juliana desde a última quinta-feira (23), quando sofreu um infarto, e vai precisar passar por uma cirurgia de ponte de safena. Por conta do procedimento cirúrgico, o jornalista precisa de doações de sangue em seu nome. Familiares e amigos então começaram um corrente de doação, e quem quiser participar basta ir até o Hemoacre e fazer a doação em nome de Aliton Antônio Oliveira Freitas. Não há restrição sobre tipo sanguíneo.

Turismo

Foi nomeado na última segunda-feira (27) o novo secretário de Turismo do Acre. Trata-se do historiador Marcio Pereira, que chega para ocupar a vaga deixada por John Douglas, exonerado no último dia 15 deste mês. Douglas era da cota da senadora Mailza no Governo.

Podemos

Já o novo secretário é da cota do Podemos, partido presidido no Acre por Ney Amorim. O partido, que já teve a maior bancada da Aleac, mas perdeu o posto para o Progressistas, ainda conta com uma bancada de respeito, com três deputados: André da Droga Vale, Fagner Calegário e Neném Almeida. Porém, apesar de ser da base governista, os parlamentares tem agido com independência, sobretudo Calegário e Nenem Almeida. E ao que tudo indica, deve continuar dessa forma.

Vice do além

Fiquei sabendo que a disputa pela vaga de vice na chapa de Gladson Cameli (PP) já virou assunto do além. Alguns dos nomes que disputam a indicação para a vaga já apelaram pra mãe de santo, pai de santo, despacho e tudo quanto é ajuda divina. Essa disputa me lembrou uma canção do músico pernambucano Johnny Hooker: “Eu vou fazer uma macumba pra te amarrar”.