Aprenda a fazer um brigadeiro de pamonha e arrase nas festas juninas

É tempo de festa junina e nada melhor que um docinho temático para tudo ficar delicioso. É por isso que o chef André Rochadel, do Metrópoles, ensinou a receita do brigadeiro de pamonha, que combina perfeitamente com a época, mas pode ser consumido o ano todo.

Os ingredientes são simples, e você vai precisar apenas de uma lata de milho sem a água, uma lata de leite condensado, 90g de chocolate branco e açúcar cristal para bolear. Confira o passo a passo no vídeo abaixo: Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles (@metropoles)