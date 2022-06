Arcano da semana, o Imperador: Binho de Ouros mostra o que as cartas reservam para seu signo esta semana

O Imperador é definido numa palavra: Determinação, que é acompanhada da Coragem e da Liderança, esse arcano é útil para assumir as rédeas de uma situação e direcionar ela pela vontade.

Servir comandando e comandar servindo é o lema da liderança, assim como da verdadeira autoridade que se estabelece pela confiança, capacidade de fazer e inspirar as pessoas.

Mentalize a seguinte situação: algo que você precisa fazer e vacila em tomar atitude, veja essa situação como um todo, no geral e sinta as alternativas para lidar com ela, veja os detalhes da sua ação e crie um plano de ação num objetivo focado.

Pronto, agora é administrar a situação e exercer sua autoridade, sem massacrar as pessoas, autoritarismo gera oposição e ele só é permitido numa situação de desequilíbrio total ou quebra de limites, seja sempre em toda ocasião, ecologia.

Na Bíblia, esse arcano é citado na passagem, (2Sm 5, 1 – 5), conforme estudos do nosso querido irmão frater Goya:

“Então todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebron e disseram: “Vê! Nós somos dos teus ossos e da tua carne. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel, e Iahweh te disse: És tu que apascentarás o meu povo Israel e és tu quem serás o chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, até o rei, em Hebron, e o rei Davi concluiu com eles um pacto em Hebron, na presença de Iahweh, e eles ungiram Davi como rei em Israel. Tinha Davi trinta anos quando começou a reinar e reinou durante quarenta anos. Em Hebron, ele reinou sete anos e seis meses sobre Judá; em Jerusalém, reinou trinta e três anos sobre todo o Israel e sobre Judá.”

Boa semana!

