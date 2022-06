Arraial da Juh: Gleici Damasceno, influenciadores e convidados se reúnem em festa; confira fotos

Um time de celebridades acreanas marcou presença no Arraial da Juh, festa organizada pela influenciadora Juliana Vellegas. O evento ocorreu na noite deste sábado (19), no espaço Amazônia Hall, na capital acreana.

O evento contou ainda com várias barraquinhas, entre elas a famosa barraca do beijo, que chamou atenção dos vip’s.

Entre as comidinhas não faltou nada típico de festa junina. Tinha bolo, cocadas e até mungunzá. Que delícia, né?

E é claro que em festa de famoso não falta… famoso! Marcaram presença no arraial a ex-BBB Gleici Damasceno, o ex-The Circle Brasil Lucas Blazute, a Miss Acre 2022 Juliana Melo, entre outros.

A coluna Douglas Richer recebeu os melhores cliques do evento e vamos compartilhar tudo com exclusividades para vocês. As fotos são da fotografa Layla Karine, aproveita e já segue a Layla no Instagram @laylafotografias.